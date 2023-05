Bitcoin, chiesto fallimento per un'altra società leader

Va verso il fallimento Digital Rock Holding spa, società controllante, tra le altre, The Rock Trading srl, la piattaforma leader per investimenti in criptovalute, soprattutto bitcoin. A chiedere la procedura per la liquidazione giudiziale la Procura di Milano.

Lo scorso 14 aprile per The Rock Trading srl era stata già dichiarata a liquidazione giudiziale, dopo che la società nei mesi precedenti era finita al centro di un'inchiesta della Procura milanese per presunti reati di truffa e appropriazione indebita, ai danni di migliaia di clienti. Con l'indagine, dopo il fallimento, era stata contestata anche la bancarotta.

Lo scorso marzo, il tribunale di Milano aveva revocato gli amministratori di Digital Rock Holding e nominato un amministratore giudiziario nell'ambito di un procedimento per "gravi irregolarità" nella gestione. Proprio l'amministratore giudiziario ha depositato un ricordo di liquidazione giudiziale su cui il i giudici dovranno pronunciarsi. Al termine delle indagini della guardia di finanza, erano stati perquisiti uffici e sedi di The Rock Trading, i cui dirigenti risultavano indagati. A fine febbraio la società aveva comunicato sul proprio sito ai suoi oltre 30mila investitori che i soldi da loro collocati in bitcoin erano congelati per "difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità". A mancare all'appello dovrebbero essere tra i 15 e i 20 milioni di euro.