Morto il dottor Rolando Cimaz, direttore di Reumatologia pediatrica del Pini

Nella notte tra venerdì e sabato scorso si è spento improvvisamente Rolando Cimaz, professore dell’Università degli Studi di Milano e direttore della Reumatologia pediatrica dell’Asst Gaetano Pini. Aveva 61 anni.

Lo annuncia l'ospedale in una nota. “È stato un medico amato dai suoi tanti piccoli pazienti che negli anni ha curato e accompagnato nella crescita. Da tutti sarà ricordato per la sua umanità, la sua dedizione alla professione medica e per la sua autorevole presenza nel mondo scientifico: un punto di riferimento per i suoi studenti e per tutti i colleghi”, dice Paola Lattuada, direttore generale del Pini. Anche il preside della facoltà di Medicina e prorettore Gianvincenzo Zuccotti ha espresso cordoglio per la dipartita del professore: “Sono attonito per l’improvvisa scomparsa del professor Rolando Cimaz, Ordinario di Reumatologia della Statale. Esprimo il più profondo cordoglio personale e di tutta la Facoltà, ai familiari, agli allievi e ai colleghi, ricordandone le doti di formatore, medico e ricercatore”.

Cimaz è arrivato al Pini tre anni fa per assumere la guida della Reumatologia Pediatrica, insieme con il professor Roberto Caporali che invece ha preso il comando del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche e che oggi ha voluto condividere un ricordo accorato dell’amico e collega: “Abbiamo lavorato per quasi tre anni insieme. Possono sembrare pochi, ma quando si condividono ogni giorno paure, speranze, certezze, sogni e traguardi sono davvero molti. E oggi, in questo momento di stupore e disperazione, sembrano un’eternità. Abbiamo condiviso i progetti scientifici, ma anche il rito del caffè davanti al quale programmavamo la giornata. Siamo arrivati al Gaetano Pini e all’Università di Milano lo stesso giorno, alla stessa ora. Ci accomunavano tante cose di cui sentirò la mancanza: l’interesse per la ricerca e per la didattica, la volontà di curare al meglio i nostri pazienti, ma anche il piacere di stare assieme e discutere con passione del futuro della Reumatologia”.

Chi era il dottor Cimaz

Cimaz, dopo gli studi liceali al Gonzaga di Milano, si era laureato in Statale nel 1987. Aveva l'abilitazione alla professione medica negli Usa e aveva completato la sua formazione in Francia. E' stato dirigente medico di primo livello alla De Marchi e al Buzzi tra il 1995 e il 2005. Dal 2007 ha lavorato al Meyer di Firenze. Dal 2019, poi, al Pini, il suo ultimo incarico. Era ordinario di Semeiotica e patologia degli apparati alla Statale.