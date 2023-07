Aggredito e derubato in centro a Milano: gli portano via il Rolex

Un anziano di 78 anni è stato aggredito e derubato del Rolex in corso Buenos Aires a Milano nella tarda mattinata di martedì 4 luglio. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto poco prima delle 12, come riferito da via Fatebenefratelli. L'anziano, stando a quanto reso noto dalla questura, è stato avvicinato da un uomo che gli ha afferrato il polso e strappato un orologio da 5mila euro per poi scappare verso via Broggi.

L'anziano, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite, ma solo qualche leggero segno di abrasione al polso. Il ladro è stato descritto dalla vittima come un uomo dai tratti somatici sudamericani. Sul caso sono in corso accertamenti.