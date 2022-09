Beccato con un Rolex rubato mentre compra il fumo in corso Como

Aveva un Rolex con il cinturino rotto in tasca e per lui - che stava comprando hashish da un pusher in Corso Como - è scattata una denuncia. È successo nella notte tra giovedì e venerdì 23 settembre; nei guai un senegalese di 22 anni (denunciato per ricettazione) e un suo connazionale di 20 anni, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è accaduto intorno alle 5 del mattino quando una volante della polizia si è accorta dei due ragazzi che si stavano scambiando "fumo" e banconote. Sono quindi intervenuti bloccando la trattativa e perquisendo sia venditore che acquirente. Addosso al primo sono stati trovati due panetti di hashish da 80 grammi, in una tasca del secondo, invece, è stato rinvenuto un Rolex con il cinturino rotto.

Il 22enne, come riferito da via Fatebenefratelli, non ha saputo spiegare perché avesse l'orologio in tasca. L'oggetto è stato sequestrato insieme alla sostanza stupefacente.