Derubato mentre entra con le valigie in hotel: via Rolex da 5mila euro

Un altro Rolex sparito in una frazione di secondo. Questa volta è successo a un 38enne indiano mentre stava entrando in un hotel all'angolo tra via Finocchiaro e via Zanotto, zona Porta Venezia. L'accaduto nel pomeriggio di sabato 8 ottobre, poco prima delle 14.

Ad essere rubato un Rolex Datejust in argento con inserti in oro, del valore di circa 5mila euro. Il turista ha denunciato in questura il furto con strappo raccontando di essere stato avvicinato da una persona vestita di scuro, mentre portava le sue valigie in hotel.

Dopo avergli preso l'orologio, l'uomo è subito scappato. In corso le indagini per identificare il ladro, che proveranno a identificarlo con le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona. Sempre sabato, verso le 19, in via Vitruvio angolo via Settembrini, è stato rubato un altro costoso orologio. Un 48enne italiano era fermo in auto al semaforo, quando un uomo a piedi dal finestrino gli ha sfilato dal bolso un orologio Lamborghini placcato in oro rosa, del valore di 1200 euro.