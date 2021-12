Turista svizzero accerchiato a Milano: via Rolex da 8mila euro

L'hanno accerchiato, bloccato da dietro e derubato. Così un turista svizzero che si trovava in Foro Bonaparte a Milano ha visto scomparire il suo Rolex da 8mila euro. L'accaduto alle prime luci dell'alba di domenica 19 dicembre.

L'uomo, un 37enne, dopo aver subito il furto si è recato in commissariato a sporgere denuncia, riferendo come poco dopo le 4, alla fine di una nottata trascorsa in discoteca, tre persone, descritte come presumibilmente nord africane, l'abbiano bloccato alle spalle.

Dopo averlo circondato sopraggiungendo da dietro, i tre rei gli avrebbero strappato l'orologio, un Rolex Gtm Master del valore stimato di circa 8mila euro, riuscendo poi ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.