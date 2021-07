Fa finta di conoscerlo, lo abbraccia e gli sfila il Rolex in pieno centro a Milano

È successo in via Boccaccio a Milano (zona Castello) nel primo pomeriggio di martedì 12 luglio, sul caso indaga la polizia

Ha finto di conoscerlo e lo ha abbracciato, poi ha percorso qualche metro accanto a lui e in un batter d'occhio gli ha sfilato l'orologio ed è scappata via facendo perdere le sue tracce. Un anziano di 73 anni è stato derubato del Rolex in via Boccaccio a Milano (zona Castello Sforzesco) nel pomeriggio di lunedì 12 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 14:50, come riferito dalla vittima in sede di denuncia agli agenti della questura di Milano. Il Rolex rubato, secondo quanto messo a verbale, è un Submariner del valore di circa 5mila euro. La ladra, invece, è stata descritta come una ragazza sui 25 anni. Sul caso sono in corso accertamenti.