Rondo da Sosa denunciato a Milano: era in auto (senza targa) con una “pistola”

L’auto senza targa. E l’arma nel borsello. Rondo da Sosa, 22 anni, trapper tra i più noti del panorama italiano, è stato denunciato domenica sera a Milano dai carabinieri con le accuse di porto abusivo di arma e uso di atto falso.

A fermarlo, poco dopo le 22.30, sono stati i militari del Radiomobile, che hanno incrociato la Dodge nera del 22enne in via Luigi Sacco, notando subito l’assenza della targa anteriore. Fermata la macchina, i carabinieri hanno poi accertato che la targa posteriore, di nazionalità lituana, non corrispondeva al telaio del veicolo. Dato il nervosismo del trapper - che era insieme a una 15enne italiana e un salvadoregno 21enne -, i militari lo hanno trovato in possesso di una scacciacani Glock 17 senza tappo rosso con quattro proiettili a salve. Il cantante aveva, nello stesso borsello, anche sei grammi di marijuana, che gli sono costati la segnalazione in Prefettura.

La notte tra il 28 e il 29 dicembre 2022 Rondo era stato fermato da una volante della polizia in via Gignese a bordo di una Mercedes classe C. In quel caso, dopo alcuni insulti agli agenti, il trapper era stato denunciato insieme a un amico.