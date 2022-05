Bloccato il bus del trapper che voleva incontrare migliaia di fan in Duomo

Braccia sollevate e smartphone in mano. Tra via Orefici e piazza Duomo, all'ombra delle palme, c'erano diverse centinaia di fan del trapper Rondo Da Sosa nel pomeriggio di giovedì 26 maggio. L'esponete della Sevenzoo aveva dato loro appuntamento in centro per promuovere il suo nuovo disco: il cantante di San Siro - ricevuto poco più di un anno fa anche dal sindaco di Milano Beppe Sala - avrebbe dovuto attraversare il centro a bordo di un bus, ma è stato tutto bloccato dalla questura.

"Il bus con il quale avremmo dovuto fare il giro di Milano – ha scritto il trapper, su Instagram – nonostante fosse tutto in regola, per incontrare pacificamente i nostri fan, è stato sequestrato". In realtà non c'è stato nessun sequestro: per organizzare un evento con migliaia di persone nel cuore di Milano erano necessari altri tipi di permessi, non quelli richiesti dall'entourage dell'artista.

La polizia, intervenuta per evitare problemi di ordine pubblico, ha tenuto a bada la folla. In totale 5 persone sono state identificate, due sono state accompagnate in questura e per una di loro è scattata una denuncia per resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il centro di Milano paralizzato dai trapper

Non è la prima volta che si verifica un fatto simile. Nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio il trapper Shiva, pseudonimo di Andrea Arrigoni (22 anni), aveva bloccato parte delle vie del centro di Milano per regalare magliette ai suoi fan.

Altre volte alcuni trapper avevano bloccato parti di periferia (addirittura la tangenziale) per registrare immagini per una clip musicale. In un caso si erano verificati anche incidenti con le forze dell'ordine, non questa volta.