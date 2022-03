L'interrogatorio di 3 ore alla donna indagata per la strage di via Palestro

Rosa Belotti, ritenuta "coinvolta nell'esecuzione materiale, con funzioni di autista" della Fiat Uno, imbottita di esplosivo, utilizzata per l'attentato mafioso del 27 luglio 1993 in via Palestro a Milano, è stata interrogata giovedì per circa tre ore nel palazzo di giustizia di Firenze.

Rosa Belotti, 58 anni, residente ad Albano Sant'Alessandro (Bergamo), è indagata dalla Direzione distrettuale antimafia fiorentina perché considerata l'autista dell'autobomba che danneggiò il Padiglione di Arte Contemporanea e provocò cinque morti.

La donna è stata perquisita il 2 marzo scorso dai militari della sezione Anticrimine dei Carabinieri del Ros di Firenze, su delega dei due procuratori aggiunti Luca Tescaroli e Luca Turco, sotto il coordinamento del procuratore capo Giuseppe Creazzo, che indagano sulle stragi mafiose del 1993.

Secondo quanto riferito dal suo difensore, avvocato Emilio Tanfulla di Bergamo, Belotti avrebbe risposto alle domande dei magistrati, ribadendo la sua estraneità ai fatti che le sono stati contestati.