Rosario D'Onofrio condannato per traffico internazionale di droga

Rosario D'Onofrio, ex procuratore capo dell'Aia, l'associazione italiana arbitri, è stato condannato dal tribunale di Milano a 5 anni e 8 mesi nell'ambito dell'indagine su un presunto maxi traffico internazionale di droga.

D'Onofrio, anche ex ufficiale dell'Esercito, era stato arrestato a novembre del 2022 con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere che trafficava droga dall'Europa all'Italia. Secondo le indagini della guardia di finanza, la banda, composta da italiani, albanesi e spagnoli, tra il 2019 e il 2021 avrebbe introdotto in Lombardia oltre sei tonnellate di marijuana e hashish. D'Onofrio era finito in carcere con l'accusa di essere "la persona incaricata anche di organizzare la parte logistica delle importazioni di stupefacente e tra queste attività, di reperire luoghi ove poter effettuare lo scarico in sicurezza dei bancali all'interno dei quali era contenuto lo stupefacente". Lui stesso, durante i mesi del lockdown, avrebbe indossato la divisa da militare per circolare liberamente nella regione e muovere la droga o i soldi, che pare venissero consegnati a dei cittadini cinesi che vivono sotto la Madonnina.

La pena è stata decisa dal gup Lidia Castellucci che, giovedì, ha inflitto una quarantina di condanne fino a 17. Per D'Onofrio, a cui sono state concesse le attenuanti, in quanto con le sue dichiarazione ha fornito elementi utili all'inchiesta, la pena finale, a causa della continuazione con una precedente condanna sempre per droga, è salita a 7 anni e 8 mesi. Dopo i 42 arresti di novembre 2022, davanti al gup sono finiti in 57, di cui una quarantina ha scelto il rito abbreviato, D'Onofrio compreso.

L'ex ufficiale dell'esercito, tra l'altro, era già stato arrestato in flagranza nel maggio di due anni prima per aver trasportato 44 chili di marijuana e poi condannato a 2 anni e 8 mesi, pena che si è ora aggiunta alla nuova.