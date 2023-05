Rosario, l'operaio morto mentre costruiva una piscina in una villa

Rosario Frustaci, questo il nome dell'operaio di 62 anni originario di Catanzaro ma da molti anni residente a Cantù, che giovedì ha perso la vita sul posto di lavoro. Il cantiere in cui era impegnato si trova a Macherio, in Brianza, in via Camillo Benso di Cavour. Lui e i colleghi stavano costruendo una piscina interrata in una villa. La vasca era alta 4 metri.

Stando a quanto appreso, l'operaio è morto cadendo da un'impalcatura. Una botta violentissima che non gli ha lasciato scampo: purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. A notarlo riverso sull'asfalto gli altri operai che erano al lavoro con lui.

Sul posto i volontari della Croce bianca, l'auto medica, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Macherio e i carabinieri. I soccorsi sono arrivati in codice rosso ma l'uomo è morto ancora prima di arrivare all'ospedale di Desio. Sgomento e dolore tra colleghi e amici. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente e al momento non si esclude un malore.

Sempre nella giornata di giovedì altri due operai sono morti in Lombardia nel giro di sette ore. Un ragazzo di 25 anni, al suo primo giorno di lavoro, è stato schiacciato in un'azienda che produce borse di Trezzano sul Naviglio, mentre un 33enne è stato schiacciato da un albero che stava tagliando nel bresciano.