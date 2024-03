Rose Villain: "Mi hanno rubato la moto. Aiutatemi" e un fan la ritrova

"Mi hanno rubato la moto". Lo ha scritto sui social la cantante milanese Rose Villain. E ha fatto bene. La denuncia è stata pubblicata su Instagram. L'artista, reduce dal successo di Sanremo, ha postato la fotografia della sua due ruote spiegando l'accaduto e chiedendo aiuto. "Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così", scrive Rose Villain.

"Neanche 12 ore. Mi avete ritrovato la moto". Lo ha detto in un video postato questa mattina, 3 marzo, l'artista raccontando che dopo la sua segnalazione la community di persone che la segue si è attivata. Sembra sia stato un ragazzo a trovare il mezzo di Rose Villain. Nelle storie Instagram la cantante ringrazia tutti e aggiunge: "Ivan sei stato un drago avrai i biglietti di tutti i miei live a vita, oltre che tutto il mio amore". Per sdebitarsi con i fan, l'artista ha annunciato che questa sera farà sentire un altro spoiler del nuovo disco.

Sono, ormai, tanti i casi di celebrità che subiscono furti o rapine a Milano. Tra i più noti, lo scippo al pilota di Formula 1 Carlos Sainz al quale era stato rubato l'orologio di lusso in centro. Aveva scatenato reazioni social anche il furto ai danni di Flavio Briatore, raccontato dalla vittima su Instagram. Lo stesso Corrado Tedeschi aveva raccontato sui social il furto subìto e lo spavento.