Fabio Rovazzi è stato derubato durante una diretta Instagram

Il furto in diretta. Letteralmente. Fabio Rovazzi è stato derubato mentre era in diretta su Instagram nella mattinata di domenica 12 maggio.

Tutto è successo all’improvviso mentre l’artista e cantante milanese stava parlando con circa 400 follower. Un ragazzino con un cappellino nero è comparso nell’inquadratura, sembra un passante come tanti ma all’improvviso allunga la mano sul telefono e se lo mette in tasca per poi allontanarsi. Tutto mentre la diretta va avanti.