Tetto scoperchiato e stanze della Rsa allagate: 35 anziani "cercano casa"

Sabato i primi danni, lunedì il colpo finale. È inagibile a causa del maltempo la residenza sanitaria assistenziale "Pastor angelicus" di via Arsia a Milano, pesantemente danneggiata dall'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore su Milano.

Il 26 agosto, a causa del nubifragio e del vento forte, il tetto della struttura di Quarto Oggiaro è letteralmente volato via, finendo nel giardino di alcune case del quartiere mentre altri pezzi sono stati fermati dalle ringhiere del terrazzo e poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco. Lunedì pomeriggio, invece, l'acqua è entrata in diverse stanze dell'istituto geriatrico, completamente allagate.

I 35 ospiti, tra cui 34 donne, sono quindi stati immediatamente evacuati e adesso cercano una nuova sistemazione. "La Rsa 'Pastor Angelicus' di Milano gestita dall’associato Uneba Milano Istituto Geriatrico Milanese ha subito rilevanti danni al tetto a seguito del forte temporale che ha investito la città", si legge in una nota di Uneba - organizzazione di categoria del settore sociosanitario e assistenziale - che ha rivolto un appello a tutti i propri associati.

"I danni subiti rendono necessario trovare subito una collocazione per alcuni degli anziani accolti per circa un mese, il tempo necessario alle riparazioni. Gli anziani bisognosi di accoglienza sono 35, di cui 34 donne. C’è qualche ente Uneba disponibile ad accogliere qualcuno di loro? Qualcuno - concludono - si è già fatto avanti".