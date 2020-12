Ruba alcolici e deodorante al supermercato, poi picchia il vigilante: "cliente" arrestato

Ha fatto la spesa, a modo suo, e si è avviato alle casse. E quando il vigilante gli ha chiesto spiegazioni, ha pensato bene di aggredirlo e fuggire. Un uomo di 38 anni, nato alle Seychelles, irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di rapina dopo un blitz all'interno del supermercato In's di viale Cassiodoro.

Stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, il "cliente" si è presentato nel super verso le 19.20, ha fatto un giro tra le corsie, ha preso alcune bottiglie di alcolici e due bombolette di deodorante e si è poi diretto all'uscita, chiaramente senza passare dalle casse. A quel punto, la guardia giurata del punto vendita ha cercato di fermarlo, ma per tutta risposta il 38enne lo ha aggredito con una serie di pugni al volto ed è scappato. A interrompere la sua fuga, però, ci hanno pensato i poliziotti della Volante del commissariato Sempione, che lo hanno trovato poco distante e lo hanno arrestato.

Qualche ora prima, alle 16, la stessa sorte era toccata a un 31enne, cittadino dell'Ecuador, anche lui fermato dopo un tentativo di rapina in un supermercato, l'Esselunga di via Pitteri. Anche per lui copione identico: controllo della guardia giurata, minacce e l'aggressione e poi il fermo degli agenti.