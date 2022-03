Sorpreso a rubare nelle auto, aggredisce i poliziotti

Colto in flagrante mentre cercava di rubare nelle auto, si è scagliato contro due agenti della polizia di Stato. L'episodio nella tarda serata di giovedì 10 marzo, intorno alle 23.30, in via Ripamonti.

Una volante ha sorpreso l'uomo mentre era intento a rubare dalle auto in sosta. Lui, un 30enne marocchino incensurato, ha reagito violentemente, aggredendo i poliziotti (ai quali ha provocato traumi, con prognosi di cinque giorni).

Dopo essere stato contenuto, il 30enne è finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a venir denunciato per furto aggravato.