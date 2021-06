Ruba l'auto della ex e minaccia agenti con un coltello: arrestato

L'accaduto in via Gonini, periferia sud ovest di Miano

Prima ha rubato l'auto della sua ex fidanzata. Poi, quando è stato scoperto, ha minacciato i poliziotti brandendo un coltello, ma è stato fermato e arrestato. L'episodio nel pomeriggio di mercoledì 23 giugno in via Gonin, estrema periferia sud ovest di Milano, dove è accorsa una volante della polizia di Stato.

Tutto è iniziato verso le 17, quando una donna ha chiamato il 112 dicendo di aver ritrovato la macchina che le era stata sottratta sotto il palazzo dove conviveva con l'ex compagno.

Quando è arrivata la polizia, però, l'uomo, un 54enne italiano, è uscito dall'appartamento e ha affrontato gli agenti, minacciandoli con un coltello in mano. A quel punto è stato fermato con dello spray al peperoncino per poi essere tratto in arresto con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre a venire indagato per appropriazione indebita e oltraggio.