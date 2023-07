A 16anni ruba l'auto alla madre (e la devasta) per fare video fa postare su Instagram

Per due giorni ha scorrazzato per le strade della Brianza con la 500 di sua madre. Tutto insieme ad alcuni suoi amici per una caccia di like sui social. Per loro sono scattate multe per 16mila euro, oltre al fermo dell'automobile. È successo a Giussano (Monza), nei guai un 16enne e tre suoi coetanei.

Tutto era iniziato nei giorni scorsi quando il 16enne ha preso le chiavi della macchina di sua madre ed è salito a bordo con altri tre ragazzini. Prima hanno fatto qualche manovra nel vialetto del garage, poi hanno dato vita a una vera e propria scorribanda per le strade della Brianza. Tutto "per registrare dei video da pubblicare sui social", si legge in una nota dell'Arma. I giovani si sono alternati alla guida filmandosi mentre percorrevano le strade di Giussano e dei comuni di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza. "Lo scopo era quello di registrare una storia da postare sulla pagina social denominata 'maresciallo_ciprendi' e ricevere quanti più like possibile", hanno puntualizzato i carabinieri.

Durante queste due notti brave la Fiat 500 ha riportato numerosi ed evidenti i danni: dalle fiancate completamente rigate al danneggiamento dei paraurti e dei fanali. Non solo, i ragazzi hanno anche danneggiato due auto parcheggiate in strada e un cancello al quale hanno sradicato i paletti con le fotocellule.

La verità è emersa grazie a una segnalazione che ha avvertito i carabinieri del presunto furto di una 500. Chiamata cui è seguita la telefonata del nonno del 16enne che aveva precisato di aver trovato la macchina non lontano dal cimitero di Giussano con le fiancate completamente rigate e le chiavi inserite. I sospetti si sono subito concentrati sul 16enne e poco dopo è emerso quanto era successo.

"Al termine degli accertamenti sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 16mila euro relative alla guida senza patente e all’incauto affidamento della vettura al quale è stato applicato il fermo amministrativo", hanno puntualizzato i carabinieri.