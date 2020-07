Milano, ruba nell'auto degli operai ai giardini Montanelli: arrestato grazie a un passante

Ha commesso un furto a bordo dell'auto di alcuni operai all'interno dei giardini Montanelli a Milano. Per questo motivo la polizia ha arrestato un marocchino di 30 anni.

L'uomo, senza permesso di soggiorno e con precedenti per furto e rapina, camminava lungo via Manin guardando nelle auto in sosta e tentando di aprirle sollevando le maniglie delle portiere quando un cittadino, resosi conto dell'atteggiamento dello straniero, ha chiamato la polizia e ha cominciato a seguirlo.

All'interno dei giardini Montanelli, il cittadino marocchino ha notato il furgoncino di alcuni lavoratori che era posteggiato, con il finestrino aperto, nei pressi di un chiosco di bevande. Senza aprire la portiera del veicolo, l'uomo si è introdotto con il busto e ha rubato un telefono cellulare per poi allontanarsi e continuare la passeggiata nel parco.

Grazie alle indicazioni del cittadino che lo seguiva, sono arrivati i poliziotti della volante del Commissariato Garibaldi che hanno fermato l'uomo: nonostante il tentativo di disfarsi della refurtiva gettandola in un cassonetto, gli agenti hanno recuperato lo smartphone e lo hanno riconsegnato all'ignara vittima, un cittadino egiziano di 51 anni.