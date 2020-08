Ruba due bagagli dal Flixbus, il proprietario lo vede e lo insegue: ladro arrestato a Milano

Ha aperto il vano portabagagli, ha raccolto il bottino ed è fuggito. Ma, per sua sfortuna, non aveva fatto i conti con la prontezza della vittima e con la presenza in strada di una Volante.

Un uomo di 32 anni, un cittadino algerino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di rapina dopo aver cercato di rubare due valigie da un pullman Flixbus in arrivo in via Natta, al terminal di Lampugnano.

Verso le 2.15, stando a quanto riferito dalla Questura, il ladro si è avvicinato al mezzo ormai pronto a fermarsi definitivamente, ha aperto il bagagliaio e ha afferrato due trolley per poi scappare prima che scendessero tutti. Il legittimo proprietario delle valigie, però, lo ha visto e si è subito messo all'inseguimento del 32enne, che una volta raggiunto ha pensato bene di aggredire e minacciare la vittima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio in quel momento è passata una Volante del commissariato Bonola, che inizialmente ha pensato a una lite tra due passeggeri. Una volta chiarito l'accaduto, il ladro è stato arrestato ed è stato portato nel carcere di San Vittore.