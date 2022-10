Il ladro che si chiude in bagno dopo essere stato scoperto

Ha chiesto di utilizzare i servizi, ma in realtà si è messo a rubare negli armadietti. Poi, una volta scoperto, si è chiuso in bagno, finché la polizia non lo ha arrestato. L'episodio nella serata di martedì 4 ottobre al Bar Duomo, nella piazza omonima.

Intorno alle 21.40, dopo la chiamata del titolare del locale, sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Poco prima un uomo aveva chiesto di poter accedere alla toilette ma, una volta all'interno del bar, era stato visto da un addetto alle pulizie mentre sottraeva un orologio dagli armadietti dei dipendenti.

Messo alle strette, il ladro, un 27enne marocchino con precedenti per furto, si è rifugiato in bagno. Nel frattempo però sono arrivati gli agenti che perquisendolo gli hanno trovato l'orologio appena sottratto e un punteruolo che aveva utilizzato per forzare gli armadietti. A quel punto è stato arrestato per tentato furto.