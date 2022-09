Ruba le birre al super e ne usa una per minacciare i dipendenti

È entrato al supermercato e ha preso delle birre senza pagarle. Poi quando i dipendenti hanno provato a fermarlo ha usato una delle bottiglie per minacciarlo. Alla fine è stato arrestato dai carabinieri.

L'episodio nel pomeriggio di giovedì 22 settembre in un negozio di via Settembrini, zona Stazione Centrale. A finire nei guai un 24enne camerunense, irregolare in Italia e con alcuni precedenti.

Poco prima dell'arrivo dei militari il ragazzo aveva cercato di rubare dal supermercato delle bottiglie di birra nascondendole nei pantaloni e quando i dipendenti lo avevano scoperto aveva iniziato a minacciarli brandendo una bottiglia. Bloccato dai carabinieri, è stato portato in camera di sicurezza.