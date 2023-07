Ruba una borsa a una famiglia mentre cena in stazione: preso

Si è avvicinato alle spalle di una famiglia che stava cenando e, senza farsi notare, gli ha rubato una borsa, per poi scappare. Il furto, avvenuto nei giorni scorsi in un locale della Stazione centrale, non è passato inosservato e il ragazzo, un 18enne algerino, è stato arrestato.

I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno bloccato il giovane, arrestandolo per furto aggravato, per poi restituire la refurtiva alle vittime. Non lontano dalla stazione, in piazzale Repubblica, gli agenti avevano arrestato anche un 39enne egiziano, sul quale pendeva un ordine di cattura, dopo averlo trovato in giro con di 530 euro di banconote false, oltre a 3.600 euro in contanti.