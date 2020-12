Basiglio (Milano), sottrae chiavi ad anziana e cerca di rubarle in casa ma lei lo fa arrestare

L'ha avvicinata al centro commerciale, le ha rubato le chiavi e poi è entrato in casa sua sottraendo gioielli e oggetti di valore. Ma lei, una signora di 83 anni, si è resa conto di tutto e ha allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri e hanno arrestato il malvivente, un 24enne italiano.

Il furto del mazzo di chiavi è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 dicembre in un centro commerciale di Rozzano (Milano), dove l'anziana è stata avvicinata dal giovane ladro che con un giro di parole e alcune mosse è riuscito a sottrarle le chiavi e allontanarsi prima che lei se ne accorgesse.

L'anziana però, allarmata, con lucidità ha chiamato i soccorsi dando informazioni sul suo indirizzo di casa e descrivendo l'uomo che l'aveva raggirata. Sul posto, un'abitazione di Basiglio (Milano) è subito accorsa una pattuglia e ha trovato il 24enne che ha cercato di darsi alla fuga ma è stato immediatamente fermato.

Il malvivente, pregiudicato e residente a Pavia, è stato trovato in possesso di diversi gioielli in oro e accessori di valore che aveva appena rubato in casa della signora. A quel punto è stato arrestato in flagranza per furto in abitazione.