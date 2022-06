L'uomo che in una sola sera ruba e poi rapina l'alimentari bengalese

È entrato nell'alimentari, ha rubato alcuni articoli e se ne è andato. Ma poi è tornato, ha minacciato e ferito il titolare bengalese e sottratto altra merce. Protagonista un 36enne italiano, con precedenti di polizia, che nella serata di domenica, verso le 22 in piazza Angilberto (zona Corvetto), è stato arrestato per rapina.

Il malvivente era entrato una prima volta nel negozio, prendendo alcuni cibi dagli scaffali per poi uscire senza pagare. In un secondo momento è tornato, ha minacciato e aggredito il negoziante, ferendolo, per fortuna in modo non grave, alla mano destra, e ha cercato di portarsi via altra merce. Sul posto però nel frattempo è arrivata una volante che lo ha tratto in arresto.