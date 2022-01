L'uomo che fa la 'spesa alcolica' all'Esselunga senza pagare

Ha fatto una spesa di quattro bottiglie di alcol e si è diretto all'uscita, 'dimenticando' di passare dalle casse e pagare. Ma il suo comportamento non è sfuggito a un addetto alla sicurezza, il quale lo ha fermato in attesa che arrivasse la polizia.

L'uomo, un 36enne marocchino, con precedenti e regolare in Italia, ora è accusato di furto. Nel pomeriggio di giovedì 20 gennaio, poco prima delle 15, aveva sottratto alcolici, per circa un centinaio di euro, all'Esselunga di via Pitteri.

Allertati dalla security, i poliziotti sono accorsi sul posto arrestando il 36enne.