Rubava nei supermercati per pagare l'affitto con i formaggi. Un uomo di 36 anni è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre entrava in un condominio con uno zaino pieno di forme di parmigiano e di provola. Solo il giorno prima l'uomo era stato denunciato dai militari di Carate Brianza (Mb) per lo stesso reato, accusato di aver rivenduto all pizzaiolo del paese degli alimenti rubati, tra cui formaggio e tonno.

Venerdì pomeriggio i carabinieri, passando da via Cusani a Carate, hanno notato il 36enne, che ha diversi precedenti, uscire da un condominio con uno zaino in spalla pieno. Controllato, è stato sorpreso con 20 confezioni di provola e parmigiano del tutto simili a quelle vendute in due catene di supermercati della zona. I militari, in seguito agli accertamenti, hanno ricostruito che proprio in quella palazzina il 36enne in quei giorni era ospite di un residente. E nell'appartamento c'era l'atra provola confezionata alla stessa maniera. Proprio con il formaggio l'uomo avrebbe ripagato l'ospitalità.

Pizze fatte con il cibo rubato in mensa

I militari nei giorni scorsi hanno effettuato un controllo in una pizzeria di Carate Brianza. Al titolare, un 42enne, è stato chiesto di mostrare la documentazione amministrativa che potesse mostrare la provenienza e la tracciabilità dei prodotti alimentari presenti all’interno dell’esercizio commerciale. Ma per alcuni salumi, formaggi, tonno e olio questo non è stato possibile.

I carabinieri, già sulle tracce di un uomo che si sarebbe reso autore di diversi furti commessi all’interno di scuole e strutture ospedaliere, hanno ipotizzato che in quella pizzeria rivendesse il suo bottino. Quella merce, infatti, come poi accertato, corrispondeva proprio a quella rubata nella scuola primaria dell’istituto comprensivo Statale G.D. Romagnosi e negli Istituti Clinici Zucchi alcuni giorni prima.

Nella pizzeria sono stati sequestrati venti chili di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio extravergine di oliva, 5 chili di formaggio e varie confezioni di prosciutto di Parma, bresaola e prosciutto cotto. Al termine degli accertamenti, i militari sono riusciti a risalire anche all'autore del furto, ovvero il 36enne.