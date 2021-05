L'uomo che paga un pacco di batterie ma "compra" un telefono, una cover e le cuffie

/ Via Caduti di Marcinelle

Alla cassa ci è andato comunque, convinto così di farla franca. Ma il suo piano, purtroppo per lui, è fallito. Un uomo di 35 anni, un cittadino romeno con precedenti, è stato arrestato giovedì mattina dalla polizia a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver cercato di mettere a segno un colpo in un Mediaworld.

Il 35enne, stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, poco prima delle 13 è entrato nel negozio di via Caduti di Marcinelle, in zona Rubattino, e ha fatto un giro tra le corsie come se fosse un normale cliente.

Dopo qualche minuto, l'uomo si è presentato alle casse e ha pagato un pacco di batterie - dal valore di cinque euro - avviandosi poi verso l'uscita. A fermarlo è stato l'addetto alla vigilanza del Mediaworld, che aveva notato i movimenti sospetti del 35enne e aveva continuato a tenerlo d'occhio. L'intuizione del vigilante si è rivelata giusta perché dallo zaino del cliente sono saltati fuori un Samsung Galaxy, un paio di cuffie Sony, una cover per il cellulare e anche la pellicola protettiva per lo schermo dello smartphone.

A quel punto per il 35enne, che in passato già aveva messo a segno furti in negozi e supermercati, sono scattate le manette.