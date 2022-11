Tentò di rubare le pistole ai poliziotti durante l'arresto. Sarà espulso

Aveva danneggiato alcune moto parcheggiate in strada con due complici. I tre, all'arrivo della polizia, avevano provato a impossessarsi delle armi degli agenti, ed erano stati arrestati per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto era accaduto a marzo del 2022 a Milano. Ora, dopo un breve periodo di detenzione, la polizia lo ha accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Milano. Protagonista un 27enne straniero, la cui nazionalità, secondo quanto riferito dalla questura di Monza-Brianza, è ancora in fase di accertamento.

Lo riferisce MonzaToday. Il trasferimento al Cpr è stato deciso dal questore brianzolo Marco Odorisio. In passato il 27enne aveva riportato altre condanne: due nel 2018 per cessione di droga, minaccia a pubblico ufficiale e porto d'armi abusivo. Una nel 2020, per violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Ed una nel 2022 per cessione di droga. A causa di questo 'curriculum' la questura ha deciso di collocare al Cpr il giovane, in attesa del provvedimento di espulsione.