"Ti faccio un bonifico istantaneo", poi sparisce con il Rolex da 46mila euro

Il primo contatto su internet, il viaggio in Italia per la vendita, il bonifico istantaneo - in realtà mai arrivato - e il furto. Un 36enne, cittadino tedesco, è stato derubato giovedì mattina a Milano da un uomo a cui avrebbe voluto vendere il suo Rolex Gmt Master II.

I due, stando a quanto appreso, si erano conosciuti qualche giorno fa su Ebay, dove la vittima aveva messo in vendita l'orologio. Fingendosi interessato all'acquisto, il truffatore ha concordato il prezzo e gli ha dato appuntamento per mezzogiorno in un ristorante in piazzale Principessa Clotilde, in zona Porta Nuova.

Dopo essersi incontrati nel locale, il ladro si è detto pronto a fare un bonifico istantaneo per il pagamento, ma chiaramente soltanto dopo aver controllato e visto l'orologio. Entrato in possesso del Rolex, però, l'uomo è uscito ed è scappato, con il 36enne tedesco che non ha potuto far altro che chiedere aiuto alla polizia. Il venditore, che era arrivato dalla Germania per concludere l'affare, ha dato agli agenti i contatti che aveva del truffatore, che per ora ha fatto perdere le proprie tracce.