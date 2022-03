Gli fa i complimenti, gli accarezza la mano e gli sfila il Rolex

Qualche avance e poi il rapido furto del Rolex. È successo, ancora una volta, domenica pomeriggio, in via sant'Andrea, quadrilatero della moda.

In base a quanto ricostruito, la vittima, un 48enne italiano, è stata avvicinata da una donna che avrebbe finto di conoscerlo, toccandogli la mano e, in quel frangente, sottraendogli l'orologio di lusso, un 'Date Just' del valore di circa 10mila euro, senza che lui se ne accorgesse.

L'autrice del furto, secondo quanto riferito dall'uomo, era vestita in modo elegante e ha recitato la parte con abilità, simulando una certa familiarità con la vittima. Quando il 48enne ha capito cosa era successo, ormai era troppo tardi e non ha potuto fare di più che denunciare il furto in questura.