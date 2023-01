Ruba il cellulare alla ex, poi cade dal tetto di casa: uomo grave

A chi lo aveva soccorso aveva raccontato di essere caduto da un albero che stava potando. Ma quella storia, falsa, ha retto molto poco. Un uomo di 51 anni di Barlassina, in Brianza, sarà arrestato appena uscirà dall'ospedale Niguarda di Milano dove è finito la sera di Santo Stefano cadendo dal tetto del suo palazzo nel tentativo di scappare dopo aver rubato il telefono alla sua ex moglie.

I due vivono in due case confinanti e il 51enne, stando a quanto riferito dai carabinieri, era già ai domiciliari per maltrattamenti, molestie, atti persecutori, lesioni personali aggravate e rapina nei confronti della ex, una 41enne di origine ucraina che tra il mese di settembre 2021 e il mese di novembre 2022 ha più volte dovuto sopportare gli scatti d'ira del compagno, anche davanti ai due figli piccoli della coppia, che hanno 9 e 12 anni.

Per l'uomo era anche stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, una misura che però avrebbe ignorato più volte. L'ultima proprio il 26 dicembre sera, quando dal balcone della sua abitazione sarebbe riuscito a impossessarsi del cellulare della donna. All'arrivo dei militari, l'ex marito si era nascosto sul tetto, da dove era però precipitato facendo un volo di 5 metri. A chiamare il 118, con una telefonata anonima, era stato suo fratello, che vive nello stesso appartamento.

Il 51enne era finito in codice rosso al Niguarda, dove si trova ancora ricoverato, con fratture multiple e trauma toracico. Lui stesso aveva raccontato di essere scivolato mentre lavorava su una pianta, ma i militari hanno poi ricostruito l'accaduto. Per lui è stata quindi emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in sostituzione dei domiciliari. Quando sarà dimesso dall'ospedale per l'uomo si apriranno le porte del penitenziario.