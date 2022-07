L'uomo che ruba smartphone in treno e chiede il riscatto

Prima ha rubato il telefonino, con tanto di caricabatteria, e poi ha chiesto il riscatto, ma è stato scoperto e arrestato. L'accaduto domenica 3 luglio su un treno partito da Pescara e diretto a Milano.

A finire in manette un 22enne marocchino con diversi precedenti, che ora dovrà rispondere di furto ed estorsione. Una viaggiatrice si è rivolta agli agenti, in servizio a bordo, denunciato come le fosse stato sottratto il cellulare.

La donna, poi, è riuscita a rintracciare il giovane malvivente, il quale le ha detto che se avesse voluto vedere il suo smartphone restituito, avrebbe dovuto pagare. Nel frattempo però la Polfer lo ha individuato e fermato in uno scompartimento, trovandogli 5 telefoni, che sono stati poi restituiti ai proprietari. Il 22enne invece è finito in questura.