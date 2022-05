Ruba un trolley su un treno a Milano: arrestato

È finito in manette poco dopo aver rubato un trolley. L'arresto in Stazione Centrale a Milano dove l'uomo è stato colto in flagrante dalla polizia ferroviaria.

Il ladro, un 22enne marocchino incensurato e irregolare in Italia, deve rispondere di furto aggravato. I poliziotti lo hanno fermato al binario 11, da cui partiva un treno per Venezia, mentre si guardava intorno con circospezione.

Salito sul convoglio, il giovane è poi sceso con un trolley verde che aveva appena sottratto a una viaggiatrice. A quel punto la Polfer lo ha bloccato e arrestato, restituento la valigia alla proprietaria, la quale non si era accorta di nulla.