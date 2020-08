Stazione Centrale di Milano, rientra in Italia illegalmente e ruba due valigie su un treno: arrestato

Dopo essere rientrato in Italia illegalmente, ha cercato di rubare due valigie su un treno ma è stato fermato e poi arrestato dalla Polfer. L'accaduto in Stazione Centrale a Milano nei giorni scorsi. In manette un 52enne ucraino.

L'uomo, nel 2018, con un 'alias' era stato espulso coattivamente dall'Italia con divieto di farvi ritorno per un periodo di sette anni. Per questo dopo essere stato bloccato dagli agenti è stato tratto in arresto anche per essere rientrato nel Paese illegalmente, oltre che per furto aggravato.

Bloccato dalla polizia e arrestato

Gli agenti hanno notato il 52enne aggirarsi i tra i numerosi viaggiatori e grazie a un'immagine estrapolata dal sistema di videosorveglianza, è stato riconosciuto come l'autore di un furto avvenuto il giorno prima a bordo di un treno. Prima di essere intercettato, l'uomo è salito su un treno Alta Velocità diretto a Napoli e, approfittando della confusione per la salita dei viaggiatori, si è impossessato di due bagagli sottraendoli dall'apposito vano di una carrozza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ladro è poi sceso poi velocemente dal treno ma, prima che potesse allontanarsi, è stato bloccato dai poliziotti. Le valigie sono state restituite ai legittimi proprietari, ignari di quanto accaduto.