Rubano alcolici all'Eurospin e picchiano il titolare con un ombrellone: arrestati

Prima hanno riempito il carrello di alcolici, poi hanno tentato di lasciare il supermercato senza pagare, infine hanno aggredito il titolare e la cassiera che hanno cercato di fermarli. L'epilogo? Le manette. Due ragazzi di 24 e 23 (lei italiana, lui cittadino domenicano) sono stati arrestati dai carabinieri per rapina impropria dopo un "colpo" all'Eurospin di piazza Achille Grandi a Solaro (hinterland nord di Milano).

Tutto è accaduto intorno alle 13:30 di lunedì 8 agosto, come riferito dal comando provinciale dei carabinieri. I due ragazzi - secondo quanto riferito dai militari - hanno percosso il titolare del discount e la commessa utilizzando anche un ombrellone che era esposto e successivamente sono scappati cercando di far perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Solaro che hanno rintracciato i due autori del furto (già noti alle forze dell'ordine) non lontano dal supermercato. Per entrambi sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria in concorso e sono stati accompagnati nel carcere di San Vittore. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato; il titolare del market, invece, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.