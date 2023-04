Sorprese a rubare in una casa: arrestate in tre

Colte in flagrante da una residente mentre cercavano di forzare la porta di un vicino. E arrestate dai carabinieri. L'episodio nel pomeriggio di sabato 22 aprile in via Alfonso Capecelatro, zona San Siro.

A finire in manette con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso tre ragazze di 20, 21 e 25 anni, tutte di etnia rom, senza fissa dimora e con decine di precedenti per reati analoghi. Dopo l'allarme lanciato dalla signora che le ha viste armeggiare con la serratura, i militari sono intervenuti trovandole all'interno del condominio con tre cacciaviti. La porta dell'appartamento in cui stavano provando a entrare era effettivamente danneggiata.

Dopo l'arresto, la ventenne e la ventunenne sono finite in caserma in attesa del processo. La 25enne, invece, è finita a San Vittore poiché risultata destinataria di una condanna a sette anni e sei mesi di carcere per diverse decine di reati simili, commessi, sotto diverse generalità, in tutta Italia, tra Padova, Brindisi, Milano, Pavia e Trieste.