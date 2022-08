Sbarra di ferro e martello per rubare nella auto

Li hanno trovati con martelletto e bastone di ferro mentre stavano cercando di forzare la portiera di un'auto parcheggiata. L'episodio verso le 3.30 di martedì 23 agosto a Sesto San Giovanni, in via Luini, dove erano già stati segnalati diversi furti nelle macchine.

Il nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sesto ha effettuato un controllo nella strada proprio a seguito della segnalazione dei furti sùbiti da alcuni automobilisti. Sul posto sono stati colti in flagrante un 22enne algerino e un 19enne tunisino, entrambi senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio.

Durante la perquisizione ai due ragazzi sono stati trovati alcuni dispositivi elettronici che erano appena stati sottratti da altre 4 auto parcheggiate. Con sé inoltre avevano un coltello, un martelletto frangivetro e una sbarra di metallo che utilizzavano per aprire le macchine. Per entrambi è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso.