Rubano una borsa da 3200 euro di Louis Vuitton in centro a Milano: arrestati

Sono entrati nel negozio di Louis Vuitton e hanno rubato una borsa da 3200 euro. Ma la polizia locale li ha scoperti e arrestati. L'episodio nei giorni scorsi nella boutique di Galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano.

A finire in manette due donne e un uomo, incastrati dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Restituita la borsa. Negli ultimi giorni, il nucleo reati predatori della locale ha arrestato altre due persone sempre per furto. Nel fine settimana, infatti, cinque negozi di corso Buenos Aires sono stati presi di mira dai ladri.

In pochi minuti nelle attività tra il numero civico 33 e il 39 sono avvenuti cinque colpi. I 'ghisa' però hanno notato due uomini sospetti e li hanno seguiti all'interno dell'ultimo negozio. Qui li hanno colti in flagrante mentre rubavano alcuni vestiti. La refurtiva presa negli altri quattro negozi, poi, è stata ritrovata nei loro zaini. Per loro è partito l'arresto.