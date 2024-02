Rubano borsa in ospedale, scatta l'inseguimento ad alta velocità: arrestati

Si spostavano a bordo di un'Opel Astra (intestata a un prestanome) per recarsi in centri commerciali e ospedali dell'area milanese, individuavano le vittime e rubavano loro oggetti come smartphones, borse e borsellini, per poi dileguarsi. Ma gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro erano sulle loro tracce e, mercoledì, li hanno arrestati, dopo un lungo pedinamento.

I poliziotti hanno individuato l'auto in via Amoretti: alla guida un uomo peruviano di 39 anni, che si è diretto fino a Monza, dove in via Gorizia ha incontrato il complice, un connazionale di 47 anni (entrambi sono senza fissa dimora e con precedenti). I due, da lì, si sono recati fino allo Ieo di via Ripamonti e, parcheggiata l'auto, sono entrati nella struttura, aggirandosi per i vari reparti e fermandosi presso la sala d'attesa di chirurgia, dove si sono divisi: mentre il 47enne si sedeva accanto a una ragazza, l'altro restava in piedi a guardare, poco distante.

A un certo punto, alla giovane è squillato il telefono, e si è alzata per rispondere lasciando la borsa sulla sedia. Il 47enne l'ha coperta col proprio giubbotto e poi l'ha portata via, incamminandosi verso l'uscita insieme al complice. I due sono saliti a bordo dell'Opel e se ne sono andati.

L'inseguimento

Gli agenti, che avevano assistito a tutta la scena, hanno continuato a seguirli. Ma, a un certo punto, i due se ne sono accorti e ne è nato un inseguimento ad alta velocità. In zona Loreto, una volante della polizia ha intercettato i fuggitivi, nel frattempo giunti in piazza Durante, dove il 39enne è uscito dalla vettura e ha proseguito a scappare a piedi, venendo bloccato in piazza San Materno (Casoretto), poco lontano. Nel tragitto a piedi, si era liberato di uno smartphone di proprietà della donna derubata allo Ieo.

Il 47enne ha proseguito la fuga in auto, facendo però anche lui poca strada: i poliziotti lo hanno fermato in via Catalani, una perpendicolare di via Porpora. Sul sedile anteriore c'era un portafogli di Louis Vuitton con 110 euro all'interno, sempre di proprietà della donna derubata allo Ieo. E sua era anche la borsa ritrovata (compiendo il tragitto della fuga a ritroso) sotto alcune auto in sosta in via Benaco (zona piazza Lodi), che era stata lanciata dal finestrino dell'Opel.

I due uomini sono stati arrestati e rispondono di furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Il 39enne risponde anche della violazione del divieto di dimora, perché aveva un ordine di allontanamento del questore a suo carico.