Il trio incubo dei negozianti di via Ravizza

Tre colpi in altrettanti negozi. Tutti nella stessa via. Un trio di ragazzi era diventato l'incubo dei negozianti di via Ravizza, che si erano visti rubare contanti per alcune centinaia di euro. Ieri, lunedì 24 luglio, poco prima delle 6 del mattino, la polizia ha fermato i presunti responsabili, di cui due sono minorenni.

Secondo quanto ricostruito, i tre giovani hanno commesso furti nell'Istanbul Ravizza kebap, nella pasticceria Angela lab srl e nel pub Akkademia, tutti su via Ravizza. Di circa 400 euro, in totale, il bottino. I poliziotti sono potuti risalire al trio grazie alle denunce presentate dai proprietari dei negozi in questura.

A finire in manette ieri mattina è stato un 35enne italiano con precedenti per furto, che ora risponde di furto aggravato. Il secondo componente del trio, un 17enne algerino, si è presentato senza documenti e ha sostenuto di essere già maggiorenne, ma un esame osseo ha rivelato la sua vera età. Il minore è risultato inoltre destinatario di un provvedimento di aggravio di pena ed è stato portato in un centro di prima accoglienza. Nei guai anche il terzo ragazzo, un 17enne palestinese, anche lui con precedenti, che è stato denunciato per furto.