Rubano uno zaino in stazione Centrale, ma davanti ci sono i poliziotti: arrestati

Sono entrati in un bar e hanno rubato lo zaino di uno dei clienti, che in quel momento si era distratto. Peccato (per loro) che ad assistere alla scena ci fossero gli agenti della polizia ferroviaria, i quali li hanno subito arrestati. L'episodio mercoledì 9 novembre alla stazione Centrale di Milano.

A finire in manette con l'accusa di furto aggravato due algerini, entrambi irregolari in Italia, un 18enne e un 22enne, di cui quest'ultimo con diversi precedenti. L'arresto è scattato dopo che i poliziotti li hanno visti avvicinarsi ai tavolini del locale e impossessarsi di uno zaino che era poggiato a terra.

Dopo aver bloccato i due responsabili del furto, prima che potessero darsi alla fuga, gli agenti hanno restituito lo zaino alla vittima, la quale non si era accorta di nulla.