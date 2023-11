Milano, rubata Mezuzah ebraica da una casa: "Sempre più episodi di antisemitismo"

Portata via dalla porta di casa. Rubata non si sa da chi. La comunità ebraica di Milano ha presentato un esposto alla Digos per denunciare il furto di una Mezuzah, la pergamena sulla quale sono scritti alcuni passi della Torah e che viene apposta sulla porta degli appartamenti.

Il furto, stando a quanto riferito dall'agenzia LaPresse, sarebbe avvenuto fuori dall'abitazione di una persona che appartiene proprio alla comunità. "Gli episodi di antisemitismo" dall'inizio della guerra in Medioriente tra Israele e Hamas "sono in aumento e non solo quelli a bassa intensità, come le scritte o i graffiti, ma anche aggressioni gravi come questa", ha detto a LaPresse Davide Blei, delegato alla comunicazione della comunità ebraica.

Nei giorni scorsi, un 55enne di Corsico è stato indagato con l'accusa di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" per aver lasciato due scritte antisemite in un ambulatorio e in un locale di Milano. Il primo blitz era avvenuto il 16 ottobre al centro diagnostico italiano di via Saint Bon, dove - in un bagno - i carabinieri avevano trovato una stella di David e la frase "prima Hitler poi Hamas, per voi ebrei forni e camere a gas". Tre giorni dopo in via Soderini, in un bar, sempre all'interno del bagno era stata scoperta una seconda scritta: "Viva Hamas, ebrei vi facciamo saltare tutti". Le indagini dei carabinieri del nucleo informativo di Milano hanno permesso di identificare il 55enne come l'autore dei due raid.