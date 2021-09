I ladri rubano il tetto della scuola: 122 bimbi costretti a restare a casa

Il blitz nei giorni scorsi, la scoperta mercoledì. A casa tutti i bimbi della materna di via Meleri

/ Via Geremia Meleri

Niente tetto e tutti a casa. Incredibile furto alla scuola materna di via Meleri, al quartiere Forlanini, dove è sparita parte del tetto. Il blitz, stando a quanto appreso, potrebbe essere avvenuto nei giorni scorsi ma è stato scoperto soltanto mercoledì pomeriggio da alcuni addetti della struttura, anche perché gli oltre 100 metri quadrati di copertura scomparsi non erano visibili dall'interno, ma soltanto dall'esterno.

A entrare in azione, portando via un terzo del tetto, sono stati con ogni probabilità dei ladri di rame. Alcuni pezzi sono stati trovati in fondo al cortile, evidentemente lasciati durante la fuga, e da lì è partita l'allerta.

Una volta accertato il furto, l'assessorato all'edilizia scolastica del comune di Milano è intervenuto immediatamente e i tecnici hanno sistemato una copertura impermeabile temporanea per evitare che l'acqua entrasse nei corridoi della struttura. Nei prossimi giorni però sarà necessario rifare tutto il tetto e l'intervento completo dovrebbe costare circa 70mila euro. Inevitabilmente i 122 bimbi che frequentano l'asilo comunale giovedì sono rimasti a casa, perché la scuola è stata dichiarata inagibile.