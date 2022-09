La difesa di Barbara Faggioli al Ruby Ter: "Rapporti sessuali con Berlusconi mai provati"

Nessuna prova che Barbara Faggioli si sia prostituita ad Arcore, a Villa San Martino, residenza dell'ex premier Silvio Berlusconi, né che abbia mai avuto rapporti sessuali con lui, mentre la "vicinanza amicale" tra i due non è mai stata negata. E' uno dei punti cardine su cui punta l'avvocato della donna, Paolo Siniscalchi, durante la sua arringa difensiva nelle fasi conclusive del processo denominato 'Ruby Ter', in cui Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari insieme a diverse ex 'olgettine'.

Il legale di Faggioli ha ricordato il "fuoco mediatico" in cui la donna si è trovata nel corso degli anni, "più grande di lei", uscendone e trovando infine un lavoro "fuori dai riflettori". Per quanto riguarda gli aiuti materiali di cui Faggioli ha beneficiato dopo lo scoppio del caso, la linea difensiva (identica a quella di Berlusconi e delle altre imputate) è che si sarebbe trattato di una sorta di risarcimento per il danno provocato dalla pubblicità negativa dovuta al coinvolgimento nel caso Ruby. La procura, fin da subito, ha contestato questa ricostruzione affermando che la quantità elevata (milioni di euro) di elargizioni non potrebbe essere interpretata come semplice generosità. Secondo le carte, Faggioli sarebbe stata ad Arcore 24 volte in un anno e mezzo e avrebbe ottenuto da Berlusconi più o meno 180mila euro fino al 2013.

L'indagine sfociata nel processo 'Ruby Ter' nasce dalla trasmissione degli atti dei precedenti processi ('Ruby' e 'Ruby bis') alla procura da parte dei giudici del Tribunale di Milano: i giudici avevano individuato la possibilità di false testimonianze rese da numerosi testi, per portare all'assoluzione di Berlusconi e degli altri imputati nei procedimenti principali.