Ruby Ter: anche Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli non depongono in aula

Anche Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli rinunciano a parlare nell'aula di Tribunale dove si sta svolgendo il processo Ruby Ter. Avrebbero dovuto farlo il primo dicembre. Nel procedimento, Silvio Berlusconi è imputato per corruzione di testimone in relazione al processo principale sul caso Ruby. In particolare, è accusato di avere indotto numerose persone a rendere falsa testimonianza in cambio di favori economici.

Guerra e Sorcinelli avevano più volte annunciato che avrebbero raccontato la loro versione dei fatti in merito alle note serate ad Arcore, ma hanno cambiato idea, come già fatto da varie altre persone che avevano a loro volta rinunciato a deporre. Il motivo risiede nel fatto che la corte del Ruby Ter, qualche settimana fa, aveva dichiarato inammissibili diverse testimonianze rese proprio nel processo principale. Le rinunce hanno riguardato Marysthell Polanco e poi l'avvocato Luca Giuliante e l'ex fidanzato di Ruby, Luca Risso.

Ma perché i giudici del Ruby Ter hanno accolto la richiesta (dei legali di Berlusconi) di rendere inammissibili quelle testimonianze? E' semplice: erano già emersi alcuni versamenti o promesse di versamenti, quando le ragazze deposero in aula. Avrebbero quindi essere indagate per falsa testimonianza già allora ed essere sentite solo con l'assistenza di un legale, eventualmente avvalendosi della facoltà di non rispondere, cosa non successa.

Sul tavolo dei giudici ora c'è anche la richiesta di proscioglimento dall'accusa di falsa testimonianza, avanzata da diverse ex 'Olgettine' proprio in conseguenza del fatto che le loro testimonianze del primo processo sono state dichiarate, dagli stessi giudici, inammissibili.