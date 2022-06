Ruby Ter, Maria Rosaria Rossi: "Chiedo scusa a mio figlio per questi dieci anni"

"Chiedo scusa a mio figlio Lorenzo". Così l'ex senatrice di Forza Italia Maria Rosaria Rossi, secondo quanto viene riportato, commenta l'inchiesta Ruby Ter e in generale il caso Ruby, nei corridoi di palazzo di giustizia a Milano, a margine di una delle udienze conclusive del processo in cui Berlusconi è indagato, con diverse altre persone, per corruzione in atti giudiziari, con l'accusa di avere 'comprato' il silenzio di alcune testimoni (le ragazze che frequentavano le 'cene eleganti' di Arcore) al processo principale, poi conclusosi con l'assoluzione dell'ex premier in Cassazione.

Mercoledì 29 giugno hanno preso la parola i difensori di Rossi e poi anche di Alessandra Sorcinelli e Carlo Rossella. Rossi è imputata nel filone Ruby Ter per falsa testimonianza e ha detto di vivere "una vicenda assurda e dolorosa" da dieci anni, che ha "colpito me e tutti i miei cari". Riguardo al figlio ha detto che si sente "di dover chiedere scusa per avergli fatto vivere questi anni nel turbine del fango mediatico".

Prima della pausa estiva ci saranno altre due udienze, mentre la sentenza arriverà non prima del mese di novembre.