Troppo rumore disturba i residenti: chiude un locale in centro a Milano

Troppo rumore da parte dei clienti disturba la quiete pubblica. La polizia sospende la licenza del bar Amico Fritz in via della Moscova, chiuso per cinque giorni. La decisione, firmata dal vicario del questore, in attesa di Bruno Megale, rientra nell'ambito dei controlli per l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

A notificare la misura sono stati gli agenti del Commissariato Sempione, nella serata di mercoledì. La sospensione è maturata dopo che i ghisa della polizia locale di Milano hanno sanzionato più volte il titolare del locale, per non aver rispettato l'ordinanza sindacale concernente la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nell'area di Corso Garibaldi e Largo La Foppa, tra cui rientra il locale.

L'ordinanza emessa dal Comune di Milano contiene inoltre limitazioni nei confronti delle attività di vendita e somministrazione di prodotti che possono favorire lo stazionamento al di fuori dei locali dei clienti. Questo per evitare di generare fenomeni di "movida", soprattutto legati all'affollamento di persone in determinati spazi pubblici.

Non è la prima volta. Amico Fritz era già stato destinatario di un precedente decreto di sospensione della licenza emesso dal questore di Milano a dicembre 2023. Anche allora le "accuse" contro il titolare del locale riguardavano il disturbo della quiete.