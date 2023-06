Lancia un sacchetto con la 'coca' e scappa: arrestato

Appena ha visto i poliziotti, ha lanciato un sacchetto. Dentro, c'era della cocaina e il tentativo di disfarsene non è bastato a risparmiargli l'arresto.

L'episodio nel pomeriggio di martedì, verso le 16.30, in via Barzilai, zona Lorenteggio. La volante del commissariato Porta Genova, che era di passaggio nella zona ha deciso di fermare un uomo e di controllarlo. Per tutta risposta, lui ha lanciato il sacchettino, che conteneva tre grammi di cocaina.

Durante la perquisizione all'uomo, un 32enne egiziano irregolare in Italia e con precedenti, sono stati trovati 75 euro in contanti, oltre alla cocaina. Per lui è scattato l'arresto.